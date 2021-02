Entre Elon Musk, le fondateur de Tesla ou SpaceX et Jeff Bezos, patron d’Amazon pour encore quelques mois, le chassé-croisé continu. En effet, le second a repris au premier, la place d’homme le plus riche au monde, avec un patrimoine estimé à 191.2 milliards de dollars, soit un milliard de plus que son concurrent.

Six semaines après avoir repris la place d’homme le plus riche au monde, Musk descend donc d’un étage, plombé par la baisse du cours de Tesla. En effet, depuis quelques jours, l’action de cette entreprise baisse peu à peu. Mardi, elle a chuté de 2.4%, entraînant par la même occasion, une perte sèche de 4.6 milliards de dollars à Musk. La fortune du milliardaire est surtout bâtie sur des actions, celui-ci ne disposant que de très peu de liquidités.

Elon Musk, second homme le plus riche au monde

Celui-ci est effectivement porté sur la bourse et les investissements. Il a par exemple été de la partie dans l’affaire Gamestop, ne cesse de promouvoir deux cryptoactifs, le bitcoin et le dogecoin et vante les mérites de l’application Signal, jugée comme étant plus sécurisée à ses yeux que Messenger ou WhatsApp, deux applications appartenant au groupe Facebook.

SpaceX pourrait changer la donne

Bezos lui, semble emprunter le chemin inverse. En effet, ce dernier a décidé de se retirer de la présidence d’Amazon, afin de se consacrer pleinement à ses autres activités, dont celle du Washington Post. Une première place qu’il ne devrait cependant pas tarder à perdre. SpaceX, détenue à 48% par Elon Musk, devrait lever 850 millions de dollars dans les semaines à venir, ce qui entraînerait un boom de la valeur de l’entreprise, qui serait alors valorisée à 74 milliards de dollars.