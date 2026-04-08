Divorce : le milliardaire David Geffen, fondateur de DreamWorks, clôt un chapitre houleux

Le magnat américain du divertissement David Geffen et son ex-époux David Armstrong ont conclu un accord de règlement mettant fin à leur procédure de divorce, selon des documents judiciaires obtenus par TMZ le 7 avril 2026. Les termes financiers de l’entente demeurent confidentiels.

L’affaire avait débuté en mai 2025, lorsque Geffen, 83 ans, avait déposé une demande de divorce devant un tribunal de Los Angeles, invoquant des divergences irréconciliables. Le couple s’était uni en mars 2023, sans contrat prénuptial, après plusieurs années de relation. Armstrong, 33 ans, ancien mannequin et performer connu sous le pseudonyme Donovan Michaels, avait renoncé à sa carrière au moment du mariage.

Un mariage court, un contentieux long

La procédure avait rapidement débordé le cadre conjugal. En juillet 2025, Armstrong avait déposé une plainte civile distincte, affirmant que Geffen lui avait promis un soutien financier à vie et une part égale de leurs biens communs. Il alléguait également que le milliardaire avait exercé un contrôle étroit sur son quotidien — lectures, tenues vestimentaires, fréquentations — et l’aurait traité, selon ses propres termes, comme une vitrine sociale. Geffen avait rejeté ces accusations, les qualifiant de tentative d’extorsion déguisée en plainte judiciaire, tout en rappelant avoir versé à Armstrong 200 000 dollars depuis leur séparation et continué à régler son loyer mensuel de 15 000 dollars à New York.

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La plainte civile avait été retirée en octobre 2025, Armstrong choisissant de soumettre ses revendications financières à une médiation. Le mariage avait été officiellement dissous le 24 novembre 2025, même si les questions patrimoniales et alimentaires restaient en suspens.

Un empire bâti sur cinq décennies

Geffen a fondé Asylum Records en 1971, puis Geffen Records en 1980 — label qui a signé John Lennon, Guns N’ Roses et Nirvana. Il a cofondé DreamWorks SKG en 1994 aux côtés de Steven Spielberg et Jeffrey Katzenberg, studio à l’origine de franchises mondiales telles que Shrek. Sa fortune est estimée à 8,8 milliards de dollars par Forbes, constituée en grande partie d’actifs antérieurs à sa relation avec Armstrong — un argument central avancé par ses avocats pour limiter les droits patrimoniaux de l’ex-époux.

L’accord de règlement annoncé le 7 avril met formellement fin à la procédure. Aucune audience complémentaire n’est prévue, selon les documents déposés au tribunal.