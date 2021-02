Suspendu par le bureau du Parti « Les Démocrates », Irénée Agossa a fait de surprenantes déclarations lundi 15 février 2021 sur la chaîne de télévision E-Télé. En effet, l’ancien président du parti dissous « Le Nationaliste » a déclaré avoir été ridiculisé mais reste ouvert pour un retour à la paix afin de gagner au soir de la présidentielle du 11 avril prochain.

Pour avoir déclaré détenir le parrainage suffisant exigé par la loi, Irénée Agossa a fait savoir sur la chaîne de télévision E-Télé lundi 15 février 2021 qu’au sein de son parti, il a été ridiculisé. « Je leur ai dit que j’ai le parrainage, ils ne m’ont pas cru. C’est seulement les miens qui m’ont minimisé, qui m’ont pris pour un rigolo », a-t-il déclaré.

Son conseil et ses attentes

Cependant, l’ancien directeur général de la Sonacop sous Boni Yayi dit également avoir été traité de tous les noms. Aujourd’hui, il s’en sort mieux que ses amis du parti, a-t-il martelé. « En politique, il ne faut jamais être orgueilleux, parce que ça va te pousser à la jalousie et à la haine. Et c’est ce qui s’est passé entre eux. Ils ont renvoyé tout le monde, ils m’ont renvoyé », a déclaré Irénée Agossa. Rien n’est perdu estiment Irénée Agossa qui reste dit-il ouvert au dialogue. Il faut serrer les rangs pour faire partir Talon et son régime, a-t-il dit. « L’humilité devrait les emmener à nous rejoindre. En principe, ils vont nous rejoindre, nous nous sommes toujours ouverts », a-t-il martelé.