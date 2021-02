Depuis sa prise du pouvoir, le président américain Joe Biden a décidé d’annuler certaines décisions polémiques de son prédecesseur. La dernière en date : une décision de Donald Trump qui limitait sérieusement le regroupement familial des ressortissants américains ou des résidents permanents qui avaient de la famille à l’étranger.

Le président élu a affirmé dans un communiqué que la mesure prise pas M. Trump “ne fait pas avancer les intérêts des États-Unis“. La décision avait été prise par l’ancienne administration pour protéger les travailleurs et le marché du travail américain pendant la pandémie. Quant à l’interdiction des visas de travail mise en place également par la même administration, elle reste en vigueur jusqu’à la fin mars, date officielle de la fin de la mesure.

“Au contraire, cela nuit aux États-Unis, notamment en empêchant certains membres de la famille de citoyens américains et de résidents permanents légaux de rejoindre leur famille ici… Cela nuit également aux industries aux États-Unis qui utilisent des talents du monde entier. Et cela nuit aux personnes qui ont été sélectionnées pour avoir la possibilité de demander, et à celles qui ont également reçu, des visas d’immigrant dans le cadre de la loterie des visas de diversité de l’exercice 2020. ” a entre autres affirmé M. Biden dans un communiqué.