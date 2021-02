Après avoir été inculpé pour «travail forcé» et agressions sexuelles sur des athlètes dans le Michigan, un entraîneur s’est donné la mort. Il s’agit de John Geddert. Le défunt avait précédemment été l’entraîneur de l’équipe américaine de gymnastique championne olympique en 2012. L’annonce du décès avait été effectuée par la procureure de l’Etat du Michigan, Dana Nessel par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu.

“Une fin tragique…”

«Mes services ont été avertis que le corps de John Geddert avait été retrouvé cet après-midi après qu’il s’est donné la mort», a laissé lire Dana Nessel dans sa publication en regrettant «la fin tragique d’une histoire tragique». Selon les précisions qui ont été apportées par la police sur les circonstances de son décès, son corps sans vie aurait été découvert par certaines personnes sur une aire de repos d’autoroute près de Lansing.

Quelques heures plus tôt, la procureure avait effectué une sortie médiatique au cours de laquelle, elle a étalé ce qui était reproché à l’entraîneur. On retient que les faits reprochés à John Geddert se seraient déroulés entre 2008 et 2018. Il est poursuivi pour abus physiques, verbaux et sexuels sur une vingtaine de jeunes femmes.

Plusieurs chefs d’accusation…

Les victimes s’entraînaient dans son club Twistars, près de Lansing selon la précision qu’avait apportée la procureure de l’Etat du Michigan lors de sa sortie médiatique. Il est poursuivi pour «trafic d’être humain, travail forcé ayant provoqué des blessures», «travail forcé de mineur». A tout ce s’ajoutent également deux faits d’«agression sexuelle» sur une mineure en 2012, «racket» et «faux témoignage».