Le 26 janvier 2020, le talentueux joueur de basketball de NBA, Kobe Bryan, décédait avec sa fille Gianna, dans un tragique accident d’avion. Un décès qui avait mis en émoi toute la communauté sportive américaine et endeuillé des milliers de fans des Los Angeles Lakers, l’équipe de Bryan. Depuis la veuve du basketteur et sa principale héritière, Vanessa Laine Bryant, tente tant bien que mal de préserver l’image de marque de son défunt époux. Récemment, la veuve demandait à Meek Mill, un rappeur américain originaire de Philadelphie, de se montrer « plus respectueux » envers la mémoire du basketteur.

Vanessa Bryan veille au grain

Il y a quelques jours, le rappeur de Philadelphie sortait sous le label de Rick Ross, un nouvel opus. Dans un de ses vers sur un single fait en featuring avec Lil Baby, le rappeur faisait une allusion malencontreuse au décès tragique de Kobe Bryan. « Cette s…e que je suis, me dit toujours qu’elle m’aime, mais elle ne me l’a jamais montré. Ouais, et si jamais je me manque…je sors avec mon hélicoptère…ce sera un autre Kobe ». Alors que la chanson circulait sur les réseaux sociaux, de nombreux fans en colère n’ont pas manqué de dire leur mécontentement à l’artiste.

De même, la veuve du basketteur avait elle aussi via son compte Instagram, reproché au rappeur son « manque de respect et de tact ». Elle écrivait en substance : « Je ne connais aucune de vos musiques, mais je pense que vous pouvez faire mieux que cela. Si vous êtes fan, très bien. Il y a une meilleure façon de montrer votre admiration pour mon mari. Cela manque de respect et de tact ». Mais l’artiste sans nommer expressément la veuve répondait via un tweet que « Je redeviens sauvage dans cette merde … j’emmerde tes sentiments! »

Vanessa Bryant est avec les trois filles vivantes du basketteur, les seuls héritiers de l’empire de près d’un milliard de dollars de Bryant. Outre les revenus générés par ses parts dans ‘’BodyArmor’’, une boisson sportive ; Vanessa aurait hérité de tous les actifs de Kobe dans la société de capital-risque ‘’Bryant Stibel’’, que la légende avait cofondée avec le fondateur de Web.com, Jeff Stibel. L’entreprise vaut maintenant 2 milliards de dollars.