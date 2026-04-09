Jada Pinkett Smith contre-attaque dans l’affaire Bilaal Salaam, ancien proche de Will Smith

Jada Pinkett Smith a saisi la justice pour tenter de faire rejeter la plainte déposée contre elle par Bilaal Salaam, présenté par plusieurs médias américains comme un ancien proche de Will Smith. Dans de nouveaux documents judiciaires relayés par TMZ ce 9 avril, l’actrice conteste la réalité des dommages invoqués par le plaignant, qui affirme notamment avoir pris du poids, perdu une relation et quitté temporairement le pays à la suite d’un conflit avec l’entourage du couple.

Selon TMZ, Jada Pinkett Smith estime que Bilaal Salaam n’a pas apporté d’éléments matériels suffisants pour démontrer une « grave détresse émotionnelle ». D’après les documents, son équipe juridique soutient qu’une simple déclaration du plaignant ne suffit pas à établir un préjudice de cette nature, en l’absence de pièces médicales ou d’autres éléments extérieurs.

Une plainte à 3 millions de dollars toujours pendante

L’affaire remonte à la fin de l’année 2025, lorsque Bilaal Salaam a engagé une procédure réclamant 3 millions de dollars à Jada Pinkett Smith. Dans sa plainte, il affirme qu’elle l’aurait menacé lors d’un événement privé organisé en Californie en 2021, sur fond de tensions liées à des confidences supposées sur la famille Smith. Le plaignant soutient également avoir été visé par une campagne d’intimidation après avoir évoqué la publication de mémoires contenant des informations sur Will Smith.

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Dans sa réponse judiciaire, Jada Pinkett Smith rejette l’ensemble des accusations. Son camp qualifie les allégations de « fausses » et « non corroborées » et soutient que cette action vise surtout à attirer l’attention autour de sa famille. L’actrice demande au juge de rejeter la plainte dans son intégralité.

Des déclarations publiques déjà à l’origine du conflit

Le différend judiciaire est lié à des propos déjà très médiatisés de Bilaal Salaam. Ce dernier avait affirmé publiquement avoir surpris Will Smith dans une situation intime avec l’acteur Duane Martin, lors d’une intervention sur un podcast. Jada Pinkett Smith avait alors publiquement rejeté ces affirmations, les qualifiant de « nonsense », soit des propos sans fondement.

C’est cette séquence qui semble avoir servi de point de bascule dans le conflit entre les deux camps. Le lien avec Will Smith reste donc réel sur le plan narratif et médiatique, même si la procédure actuelle vise directement Jada Pinkett Smith.

Une autre demande déjà rejetée par un juge

Un élément supplémentaire vient éclairer le dossier : un juge de Los Angeles avait déjà rejeté une demande d’ordonnance restrictive déposée par Bilaal Salaam contre Jada Pinkett Smith, faute de preuves jugées suffisantes. Cette décision ne clôt toutefois pas la plainte civile à 3 millions de dollars, qui reste, selon les articles consultés, toujours en cours d’examen. La prochaine étape dépend désormais de la décision du tribunal californien sur la demande de rejet déposée par l’actrice.