France: la compagne de Bardella est une princesse héritière d'un trône

Paris Match a publié ce mercredi 8 avril 2026 des photos exclusives confirmant la relation entre Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, 22 ans. Le magazine affirme avoir surpris les deux en Corse, précisant que leur relation aurait débuté en mai 2025.

La révélation intervient près de trois mois après une première apparition remarquée. Le 13 janvier 2026, à la sortie de la soirée des 200 ans du Figaro au Grand Palais à Paris, une vidéo avait capturé le président du RN quittant les lieux aux côtés de la jeune femme, tous deux montant dans le même véhicule. Interrogé le 29 janvier sur RTL par le journaliste Thomas Sotto, Bardella avait répondu : « Jusqu’à nouvel ordre, ma vie privée m’appartient », sans démentir les rumeurs.

Une héritière de maison royale déchue

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles est née le 23 juin 2003 à Rome. Fille aînée du prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles — prétendant au titre de chef de la maison royale des Deux-Siciles — et de Camilla Crociani, elle porte les titres de courtoisie de duchesse de Calabre et de Palerme. Sa lignée remonte au roi Ferdinand Ier des Deux-Siciles, dont la dynastie a été renversée en 1860 par les troupes de Garibaldi au profit de la maison de Savoie. Selon Wikipédia, elle est la première de sa lignée à être née sur le sol italien depuis 134 ans. En 2016, son père a instauré la primogéniture absolue au sein de la maison, faisant d’elle son héritière désignée.

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Une influenceuse mondaine autant qu’une aristocrate

Élevée entre Monaco, Paris et Rome, Maria Carolina de Bourbon s’est fait connaître du grand public français fin 2018, lors d’un passage dans l’émission Ça commence aujourd’hui sur TF1. Sa naïveté apparente lors de l’entretien avait généré de nombreux détournements sur les réseaux sociaux. Elle compte aujourd’hui plusieurs centaines de milliers d’abonnés sur Instagram, où elle documente défilés de mode, voyages et avant-premières. Elle a par ailleurs tenu un petit rôle aux côtés de Nicole Kidman dans le film Grace de Monaco en 2014, et a été nommée ambassadrice du projet Passion Sea pour la sauvegarde des océans.

Sur le plan politique, la relation suscite des interrogations. Dans un article publié en janvier, les journalistes Ariane Chemin et Ivanne Trippenbach dans Le Monde ont questionné la cohérence entre le positionnement populaire du président du RN et sa fréquentation d’une héritière fortunée issue d’une famille citée dans les Paradise Papers pour des montages d’optimisation fiscale.

Ni Bardella ni Maria Carolina n’ont, à ce stade, fait de déclaration officielle commune sur leur relation. La parution du reportage de Paris Match constitue la première confirmation photographique publiée par un média identifié.