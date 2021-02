C’est une bonne nouvelle pour Lady Gaga. La superstar de la pop a retrouvé ses chiens volés, sains et saufs. « Les deux chiens de Lady Gaga ont été remis dans un poste de police locale, et ont retrouvé sains et saufs », les représentants de leur propriétaire » a écrit la police de Los Angeles sur Twitter. Elle a par la suite confirmé l’information à ABC News. C’est une femme qui les a retrouvés. Elle ne serait pas mêlée à l’enlèvement. Les auteurs du vol n’ont pas encore été arrêtés.

Ils avaient kidnappé les chiens mercredi soir alors que ceux-ci se promenaient avec Ryan Fischer, l’employé de Lady Gaga commis à cette tâche. Ils ont tiré quatre balles dans la poitrine de M Fischer avant de disparaitre avec Koji et Gustavo dans une berline noire. Miss Asia, le troisième toutou a été retrouvé par les forces de l’ordre, mort de peur. On ignore encore si les kidnappeurs savaient que les chiens appartenaient à la star de la Pop. Il y a eu plusieurs vols de bouledogues français à Los Angeles ces derniers mois.

Une récompense de 500 mille dollars

Malgré le retour de Koji et Gustavo à la maison, les détectives de vols qualifiés de la Police de Los Angeles ont indiqué qu’ils continueront d’enquêter pour s’assurer que les personnes responsables sont finalement arrêtées et traduite en justice. Il y a eu plus de peur que de mal pour le promeneur de chien, transporté à l’hôpital après sa violente agression. « Heureusement, Ryan reçoit actuellement des soins extraordinaires à l’hôpital et ses médecins s’attendent à ce qu’il se rétablisse complètement » a déclaré la famille dans un communiqué hier vendredi.

Elle a par ailleurs remercié Lady Gaga pour sa bienveillance. « Nous tenons à remercier (la pop star) qui n’a montré que de l’amour et de l’inquiétude incessants pour Ryan et notre famille dès le départ » a ajouté la famille de la victime. Rappelons que Lady Gaga avait promis 500 mille dollars à quiconque lui ramènerait ses chiens.