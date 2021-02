Tout comme de nombreuses autres puissances, les Etats-Unis avait appelé à la libération immédiate de l’opposant russe Alexeï Navalny, arrêté puis incarcéré à son retour en Russie le 17 janvier. Ce vendredi 5 février 2021, le Kremlin a dénoncé des propos « très agressifs » du nouveau président américain Joe Biden. Cette dénonciation des autorités russes, intervient au lendemain d’un discours combatif de Joe Biden à l’égard de la Russie en appelant à la libération de l’opposant.

« C’est une rhétorique très agressive et pas constructive, nous le regrettons », a déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe lors d’un point de presse téléphonique. Toutefois, le porte-parole a indiqué espérer qu’il reste « une base pour de la coopération, malgré l’énorme quantité de différends et de différences sur des sujets clés ». En effet, ce jeudi, le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden avait été plus ferme à l’égard de la Russie dans des propos au département d’Etat. Il s’agit de propos beaucoup plus fermes de Joe Biden, comparativement à son prédécesseur Donald Trump.

Les temps sont révolus

Dans ses propos, Joe Biden avait indiqué avoir signifié à son homologue russe que « le temps où les Etats-Unis se soumettaient face aux actes agressifs de la Russie (…) était révolu » et que son administration allait prendre des mesures contre « la volonté de la Russie d’affaiblir notre démocratie ». Si le président américain, n’a pas annoncé de mesures concrètes contre Moscou, il a toutefois mis en garde contre de nombreuses situations dont celle de l’opposant Navalny.