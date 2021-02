Un ancien gardien d’un camp nazi aujourd’hui âgé de 95 ans, a été expulsé des Etats-Unis vers son pays d’origine l’Allemagne. L’information a été donnée par les autorités américaines ce samedi 20 février 2021. Il s’agit en effet de Friedrich Karl Berger, un citoyen allemand qui avait été condamné en février 2020, à être expulsé des USA pour sa participation à une « persécution parrainée par les Nazis ».

Les prisonniers détenus dans des conditions dégradantes

D’après une déclaration de l’Immigration and Custom Enforcement (ICE), le nonagénaire assurait la garde de prisonniers dans un camp de concentration, du système de Neuengamme en 1945. Le document a également précisé que l’accusé aidait à garder les prisonniers à partir du moment où les Nazis ont abandonnés les camps, après à l’avancement des troupes canadiennes et britanniques, à la fin du mois de mars 1945. Suite au procès, un juge de l’immigration a indiqué que les prisonniers qui se trouvaient dans ce camp étaient détenus dans des conditions dégradantes, durant l’hiver de 1945 et obligés à travailler « au point de s’épuiser et de mourir ».

D’après le ministre américain de la justice, Friedrich Karl Berger est le 70e persécuteur nazi ayant été expulsé des USA. Dans un communiqué, le procureur général par intérim, Monty Wilkinson, a estimé que l’expulsion de l’accusé « démontre l’engagement du ministère de la Justice et de ses partenaires chargés de l’application des lois à faire en sorte que les États-Unis ne soient pas un refuge sûr pour ceux qui ont participé à des crimes nazis contre l’humanité et d’autres droits humains ».