Cela fait désormais près d’un siècle que le premier vol d’un engin motorisé a eu lieu sur Terre. Aujourd’hui, la NASA voit plus loin. En effet, celle-ci espère prouver dans les semaines à venir, qu’il est également possible de faire voler un engin motorisé, sur une autre planète, Mars en l’occurrence. Un projet qui ne devrait d’ailleurs pas tarder à voir le jour.

En effet, la mission Mars 2020 est sur le point d’arriver à destination. D’ici mardi, le rover devrait ainsi se poser sur la planète rouge. La suite ? Le petit hélicoptère Ingenuity, transporté par la machine, devrait tenter de s’élever dans l’air. Une prouesse quand on sait que la densité de l’air martien est équivalente à seulement 1% de celle de l’atmosphère sur Terre.

Un premier vol test organisé sur Mars par la NASA

Cet hélicoptère, qui ressemble d’ailleurs à un drone, ne pèse que 1.8kg, pour une taille totale de 1.2 mètres. Afin de décoller, ses hélices tourneront à une vitesse de 2400 tr/min (tours par minute), près de cinq fois plus vite que celles d’un hélicoptère plus classique. Afin d’alimenter la machine, des panneaux solaires ont été placés un peu partout sur l’appareil, qui pourra également prendre photos et vidéos.

Une première, pour préparer la suite

Cinq vols de difficultés évolutives ont été planifiés, afin de déterminer les possibilités sur place. Chacun de ses vols durera entre une minute et une minute trente. L’hélicoptère, lui, agira seul. En effet, des commandes lui seront envoyées mais il sera impossible de le contrôler par joystick à cause du décalage entre notre planète et Mars. Un essai important quand on sait que Mars figure sur la liste des prochains grands projets spatiaux, notamment chinois et américains (par Elon Musk).