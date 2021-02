Ce lundi, le professeur Eric Camus, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris,a affirmé que la France, en choisissant de se concentrer uniquement sur la lutte contre la pandémie, a mis de côté le reste des problèmes sanitaires. Aujourd’hui, l’impact psychologique de la crise sanitaire serait bien plus important que ce qui est généralement admis.

Interrogé sur BFM TV, Eric Camus a effectivement admis que la France faisait aujourd’hui face à une crise psychologique et sociale. À ce titre, il a tenu à souligner l’importance de la décision récemment prise par l’exécutif de ne pas confiner une troisième fois le pays même si d’un point de vue sanitaire, cette annonce reste discutable.

Eric Camus, plaide pour le retour des activités en extérieur

C’est d’ailleurs là le problème. En effet, l’exécutif et les médecins doivent jouer sur ces deux tableaux afin d’arriver à une prise de décision qui contente tout le monde, sans pour autant infliger un nouveau coup dur au moral des citoyens et notamment des plus jeunes. Une affaire loin d’être aisée.

L’exécutif serait trop dur sur la gestion de crise

En effet, les lycéens et étudiants font aujourd’hui face à de graves problèmes financiers, sociaux, de plus en plus d’entre eux ayant des difficultés à joindre les deux bouts. La solution ? L’épidémiologiste plaide pour la réouverture des activités en plein air, comme les matchs de football, les pièces de théâtres, les concerts. Selon lui, les contaminations ont effectivement lieu dans des endroits clos et non pas en extérieur.