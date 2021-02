Les 5 et 6 février 2021, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell était à Moscou dans le cadre d’une mission diplomatique. Au cours de cette visite, le diplomate espagnol avait abordé avec son homologue russe, la situation de l’opposant Alexeï Navalny, arrêté puis incarcéré à son retour pays. C’est à l’occasion de cette visite, où il était encore sur le territoire russe, que Josep Borrell a appris l’expulsion par Moscou de trois diplomates européens ayant participé aux manifestations réclamant la libération d’Alexeï Navalny.

Au terme de la visite samedi, Josep Borrell avait dans un communiqué défendu le maintien du dialogue avec Moscou. « Les canaux diplomatiques doivent rester ouverts, pas seulement pour désamorcer les crises ou les incidents, mais aussi pour avoir des échanges directs, délivrer des messages fermes et francs, d’autant plus lorsque les relations sont loin d’être satisfaisantes », a-t-il déclaré. Ce mardi par contre, le chef de la diplomatie européenne lors d’un discours devant le Parlement européen à Bruxelles, a réclamé des sanctions contre Moscou à cause de l’affront qu’il a subi lors de sa visite.

Il serait bon de prévoir ses sanctions

Il a annoncé prendre des dispositions pour que la sanction aboutisse. « Le gouvernement russe est sur une voie autoritaire et se montre sans pitié dans l’affaire Navalny […]. Il serait bon de prévoir ses sanctions. Je vais user de mon droit d’initiative et je ferai des propositions qui combineront des actions pour lutter contre la désinformation et les cyberattaques », a-t-il déclaré. Par ailleurs, en dépit des nombreux appels des Européens à la libération de l’opposant, Moscou est resté campé sur sa position et dénonce au contraire « une tentative d’ingérence directe » pour des motifs politiques.