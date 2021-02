Une semaine décisive dans le processus électoral a commencé ce lundi à la Commission Electorale Nationale Autonome(Cena). Il s’agit de l’enregistrement des duos de candidature pour la présidentielle. Elle est une étape cruciale et révélera la nature d’un processus conduit à pas de charge depuis quelques mois en violation des principes basiques d’un scrutin pluraliste et démocratique.

Ce lundi 1er février 2021 démarre l’enregistrement des candidatures pour la présidentielle du 11 avril 2021. Si une bonne dizaine de candidats se sont annoncés de diverses manières pour participer à cette élection, un seul est sûr de participer réellement. Il s’agit du chef de l’Etat Patrice Talon. Il est le seul de tous les candidats à avoir l’assurance de recevoir les seize parrainages nécessaires pour valider sa candidature à la Cena. En effet, des 159 parrains, les partis Union Progressiste(UP) et Bloc Républicain(BR) qu’il a créés et qui le soutiennent en disposent de 153, soit 96,22% des parrains. Les six autres parrains, soit 3,77% appartiennent aux FCBE, parti dit de l’opposition. Les déclarations de bonne intention, les assurances bien teintées d’hypocrisie de certains faucons de l’Up ou du Br ne suffisent pas pour donner à un duo de candidats le nombre requis de parrains.

Ces déclarations ouvrent la voie à des marchandages de parrains qui ne visent qu’à favoriser les candidats faibles dont le positionnement sur la liste favorise le chef de l’Etat. En dehors de cela, le président de la république est le seul à bénéficier du soutien de cinq partis politiques et de plusieurs mouvements. Le second duo présidentiel désigné par les Fcbe la semaine dernière part avec l’handicap de ne disposer que de 6 parrains sur les 16 prévus. Au sein du parti Les Démocrates, on observe une cacophonie des ambitions avec plusieurs annonces de candidatures alors qu’une frange du parti appelle au boycott du scrutin et au retour aux anciennes lois électorales comme l’a dit la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples(CADHP) dans une de ses décisions rendues l’année passée.

Yacoubou Bio Sawé, l’un de ses candidats a déjà sillonné plusieurs communes du Borgou comme Tchaourou, Parakou et Nikki. Moïse Kérékou aussi a sillonné plusieurs communes des départements de l’Atacora et du Borgou. Eric Houndeté est aussi très actif sur le terrain mais aucun d’eux n’a encore la certitude d’avoir des parrains. Idem pour le Professeur Frédéric Joel Aïvo, le plus actif de tous les candidats de l’opposition. Son alliance avec les Démocrates, le Dud pour créer le Front pour la Restauration de la Démocratie(FRD) ne lui donne par toujours une garantie pour bénéficier de parrains. Selon plusieurs confidences faites par des potentiels candidats, les députés ou maires contactés les ont renvoyés vers les partis politiques pour négocier les parrains. Ceci dit, à ce jour, aucun parti et aucun duo de candidats de l’opposition ne peut mathématiquement et conséquemment participer à cette élection qui a très tôt pris l’allure d’une simple formalité pour le président en exercice.

Les institutions dans la même dynamique

Les différentes phases d’actualisation de la liste électorale conduites par le Conseil d’Orientation et de Supervision de la Liste Electorale Permanente Informatisée (Cos-Lépi) ont été émaillées de plusieurs ratés comme nous les avons révélés dans le point du mois de Décembre. Ceci n’a pas émoussé la détermination de la Cena à conduire le processus à son terme. Le Cos-Lépi a transmis la liste électorale à la Cena. Ensuite les listes électorales ont été remises par département aux préfets et par commune aux maires. Celle du Borgou a eu lieu le 29 janvier 2021 dans la salle de conférence de la Préfecture de Parakou en présence du représentant du Président COS LEPI, du maire de la ville de Parakou, représentant les maires du Borgou, du Coordonnateur Départemental du COS LEPI et d’autres acteurs.

Le préfet Djibril Mama Cissé a témoigné sa gratitude au COS LEPI et à l’Agence Nationale de Traitement pour les diligences accomplies pour la mise à disposition à bonne date du fichier électoral, pièce maîtresse dans le processus de la présidentielle d’avril 2021. Il a profité de cette remise pour demander aux maires et Commissaires Communaux d’Actualisation à œuvrer pour la publication desdites listes dans les mairies et les arrondissements en vue du bon déroulement du processus électoral dans le département du Borgou. Le (Cos-Lépi) a également remis officiellement au maire de Comè le mercredi 27 janvier 2021, la liste électorale par centre de vote et par poste de vote. Cette liste électorale devant servir à l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Cette cérémonie a connu la présence du vice-président du COS-LEPI, le député Tchaou Florentin, le DG de l’INSAE, les députés membres du COS-LEPI, le régisseur général de l’ANT et de son adjoint, le secrétaire général de la préfecture du Mono, le maire de Comè et ses adjoints, les membres du conseil communal de Comè et des chefs de village. La même remise a eu lieu dans d’autres communes du Bénin.

Pendant que le Cos-Lépi et la Cena s’activent pour la préparation du scrutin, Sébastien Adjavon a, quant à lui, ouvert un autre front contre cette élection qui s’annonce exclusive. Ses avocats ont saisi le Comité des droits de l’homme du Haut commissariat des Nations Unies pour dénoncer la violation de ses droits politiques. Plusieurs autres organisations de la société civile et même le clergé ont engagé des actions pour les élections inclusives. Mais à ce jour, rien ne semble arrêter la détermination des institutions chargées de l’organisation des élections qui donnent toutes l’impression de rouler pour une seule et même cause.