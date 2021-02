Entre Reckya Madougou et les députés du parti Union progressiste (UP), c’est désormais une jeu de ping-pong par rapport à la nébuleuse du parrainage au Bénin dans le cadre de la présidentielle d’avril 2021. Depuis quelques jours, les réactions se multiplient du côté de l’ancienne ministre de Boni Yayi et dans le camp du groupe parlementaire UP. Après les différentes sorties des députés UP la semaine écoulée et sur des émissions ce week-end, Reckya Madougou a fait un post sur sa page Facebook intitulé «Diversion de l’UP » où elle dénonce les manoeuvres orchestrées par ces députés pour que leur collègue Tidjani Affo Obo dit Souwi revienne sur sa déclaration.

«Tout le monde aura compris que les députés nommés de l’UP donnent dans la distraction », ainsi commence le post de la candidate recalée par la CENA. Elle relève que les députés UP demandent les captures d’écrans des échanges entre elle et certains députés de mouvance dans le cadre du parrainage du duo du parti Les Démocrates alors qu’ils ont «le témoignage à visage découvert de deux de leurs collègues (l’un qu’ils ont eux-mêmes cité parce qu’il a eu le courage de prononcer mon nom au Président Talon et en leur présence et le second dans des interviews publics) ».

D’ailleurs, «si leurs manœuvres ne sont pas mises à nu, pourquoi initient-ils délégations sur délégations auprès de l’honorable Souwi pour tenter de lui faire changer sa déclaration? », se demande-t-elle. Elle indique que ses captures d’écran au besoin sont destinées à la justice, pas aux députés nommés de l’UP. «Ils connaissent bien ceux d’entre eux qui épousent mon idéal pour notre pays et sont avec moi », écrit-elle. Elle précise que ces députés «savent aussi ce qu’ils font subir en ce moment à ces derniers pour les faire craquer ». Selon elle, «Certains d’entre eux (les députés qui épousent l’idéal de l’ancienne ministre) vivent une forme de séquestration qui ne dit pas son nom pour les empêcher de parler, de se déplacer ». «J’accumule tout. J’agirai. », conclut Reckya Madougou.