Les relations entre Moscou et les Occidentaux depuis plusieurs années ne cessent de se dégrader et ont même atteint leur niveau plus bas depuis la fin de la Guerre Froide. La goutte d’eau qui a débordé le vase ces derniers jours est l’empoisonnement puis l’incarcération de l’opposant russe Alexeï Navalny. En dépit des nombreux appels et des injonctions, Moscou a refusé de libérer l’opposant. Ce lundi, l’Union européenne a annoncé avoir sanctionné quatre hauts fonctionnaires russes qui sont impliqués dans les procédures judiciaires engagées à l’encontre de M. Navalny et dans la répression de ses partisans.

Face à ces sanctions qui se succèdent, le président russe Vladimir Poutine a invité ce mercredi ses services de sécurité, le FSB, à faire face à la politique occidentale d’« endiguement » dont l’objectif est d’ « enchaîner » la Russie. « Nous sommes confrontés à une politique dite d’endiguement de la Russie », a fait savoir M. Poutine, devant le Congrès annuel du FSB, rappelant le terme associé à la politique étrangère américaine dont le visé est de lutter contre l’influence soviétique.

“Affaiblir la Russie et la contrôler de l’extérieur”

« Il ne s’agit pas seulement d’une concurrence normale dans les relations internationales, mais d’une ligne cohérente et agressive visant à perturber notre développement, à le ralentir », a poursuivi le président russe. Par ailleurs pour M. Poutine, les occidentaux tentent d’« enchaîner (la Russie) avec des sanctions économiques », détruire ses fondamentaux pour « au final affaiblir la Russie et la contrôler de l’extérieur ».

Moscou est « prêt à réagir »

C’est en effet, cette idée d’ingérence extérieure qui fait que la Russie maintient sa position dans le dossier de l’opposant. Bien avant les nouvelles sanctions, Moscou avait adressé une mise en garde aux Européens avant leur réunion. Le Kremlin avait dit être « prêt à réagir » en cas de « nouveau cycle de mesures restrictives, unilatérales, illégitimes », a averti l’ambassadeur russe auprès de l’UE, Vladimir Chizhov.