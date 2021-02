Tous les regards sont tournés vers le siège national du parti « Les Démocrates » où se tient ce mardi 02 février 2021, un conseil national. L’objectif d’une telle rencontre hautement importante est d’amener chaque membre du bureau à se prononcer sur la participation ou non de la formation politique à l’élection présidentielle prochaine. Une rencontre très attendue par l’ensemble des militants.

Le peuple béninois pourra savoir ce mardi 02 février 2021 sauf cataclysme de dernière minute, si le parti reconnu légalement le 11 décembre dernier prendra part au scrutin présidentiel, annoncé pour le 11 avril prochain. Afin de lever tout équivoque et de fixer les militants et militantes du parti, le bureau politique a convoqué pour mardi 02 février, un conseil national. A cette occasion, d’importantes décisions seront prises.

Une autre rencontre avait eu lieu hier lundi 01 février. La désignation ou non du duo candidat et la participation ou non au scrutin sont les grandes annonces attendues de cette assise. La rencontre se tient à deux jours de la fin du dépôt des dossiers de candidature. L’ancien président de la République Boni Yayi et président d’honneur du parti est attendu à cette rencontre.