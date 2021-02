Les dénonciations s’enchaînent et fusent de toutes parts pour dénoncer le flou qui règne autour de l’organisation de l’élection présidentielle prochaine. Les différents acteurs se succèdent pour alerter l’opinion. Le parti pour l’Engagement et la Relève (PER) est sorti de son mutisme et dénonce l’instrumentation du processus électoral.

Dans un communiqué publié lundi 15 février 2021, le parti dit avoir formellement constitué son dossier de candidatures et a rempli toutes les conditions. Des démarches ont été entreprises en vue de l’obtention du parrainage. Malheureusement le parti a été confronté à la ferme détermination des deux partis de la mouvance à bloquer le parrainage.

En effet, malgré les différentes correspondances adressées par le parti pour l’engagement et la relève au chef de l’Etat et aux responsables des deux partis du pouvoir, rien n’a bougé, relève le PER. « Aucune réponse positive et même négative n’a été enregistrée jusqu’à la clôture », regrette le parti de Nathanaël KOTY. La formation politique se réfère aux agissements constatés en 2020 à l’occasion des élections communales et évoque la thèse de la confiscation du processus électoral par un seul camp politique.

Le Bénin semble ne plus être un Etat de droit et de démocratie compétitive, s’indigne le PER. « Le Bénin vit de plus en plus mal ces matchs électoraux arrangés ou verrouillés d’avance. Une telle déconstruction de notre édifice démocratique ne saurait perdurer », prévient le parti. Par ailleurs, Le PER appelle ses militants à se mobiliser pour user de tous les moyens légaux et légitimes pour faire échec à la brutale liquidation des acquis de la conférence des forces vives de la Nation de février 1990.