Que les couples qui attendent de Dieu une telle bénédiction restent fidèles dans la foi, car Dieu répondra à leurs prières comme il l’a fait aux siennes, c’est le message de Mme Doris, qui a vu ses prières exaucées. Après avoir attendu pendant vingt-huit ans (28) après son mariage, elle avait fini par accoucher d’une paire de jumeaux, une fille et garçon. Comme si cela ne suffisait pas, elle a encore donné naissance ce mardi 9 février 2021 a un sextuplé dont quatre filles et deux garçons six ans après avoir accouché les jumeaux.

Membre de la communauté, de Koluama dans la région de gouvernement local du sud d’Ijaw de l’État de Bayelsa au Nigéria, Mme Doris Wilson, est une diaconesse de la chapelle des gagnants, selon Kos-Ikah Onisoma, une présentatrice radio qui a partagé la nouvelle sur Facebook. De son côté, le père des sextuplés, Levi Wilson a rendu grâce à Dieu pour cette bénédiction que le tout puissant lui a accordé.

Dieu pourvoira

D’après lui, cette grâce divine a été reçue grâce à la fermeté dans la foi et le service de Dieu. Tout comme son épouse, il a également invité les couples qui attendent désespérément un enfant à continuer à faire confiance à Dieu. Pour lui, le même Dieu qui lui a donné les six enfants, pourra également en accorder à ceux qui sont dans le besoin.