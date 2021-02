En France, la gendarmerie nationale a tenu à mettre en garde contre le Silhouette Challenge. Il s’agit d’un jeu dans lequel certaines personnes s’amusent à danser de manière lascive, tout en étant protégée par un filtre rouge et noir. Pour autant, ce dispositif n’est pas sans risques et des vidéos peuvent être récupérées par certains pirates.

Pour plus de détails, ce challenge consiste à se filmer en train de danser de manière classique sur Put Your Head On My Shoulder, de Paul Anka. La suite ? Il faut alors se filmer, toujours sur la même chanson, mais cette fois-ci en train de danser nu ou en petite tenue, simplement cachée par le fameux filtre rouge et noir.

Le Silhouette Challenge inquiète les autorités

Malheureusement, ce filtre ne protège en rien les personnes ayant pris la décision de participer au challenge. En effet, ce dernier peut être désactivé. Plusieurs applications et autres logiciels permettent ainsi de faire disparaître le filtre en quelques clics seulement. De fait, il convient de garder ses vidéos privées pour soi, au risque de rencontrer quelques problèmes.

TikTok, face au danger

Sur TikTok, les défis sont récurrents… De même que les problèmes. En effet, une jeune fille de 10 ans a participé à un jeu dans lequel elle devait retenir sa respiration. Elle est finalement décédée après asphyxie. Plus récemment encore, des séances d’épilation extrême à la cire chaude ont forcé les professionnels de santé à rapidement réagir afin de mettre les internautes en garde, afin de ne pas reproduire la même chose chez eux.