Tesla est sans aucun doute, l’une des entreprises les plus tournées ”nouvelle technologies” du monde des affaires américain. « Notre mission est d’accélérer la transition du monde vers une énergie durable », peut-on lire sur le site du constructeur. Le leitmotiv, d’une entreprise qui n’a jamais cessé d’innover dans le domaine de l’énergie durable, poussée par un manager de vision : Elon Musk. Aujourd’hui la capitalisation boursière de Tesla oscille autour de 830 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième société la plus cotée de Wall Street, devant Facebook.

C’est que pour Tesla les affaires marchent bien. La société ayant réalisé cinq trimestres rentables d’affilée, le cours de l’action de Tesla a grimpé en flèche au cours de l’année écoulée, 743% en 2020 et 14% début 2021. Une bonne santé commerciale qui a posté la valeur de l’action a plus de 800 dollars. Une manne financière que Kimbal Musk, le frère d’Elon et membre du conseil d’administration de la compagnie, n’a pas voulu ignoré.

25 millions d’actions vendues

C’est la SEC, ‘’Securities and Exchange Commission’’, organisme américain qui depuis 85 ans maintenant contrôle et régule les marchés financiers ; qui e mercredi livrait l’information. Kimbal Musk avait mis sur le marché 30 000 de ses propres actions à raison de 852.12 dollars l’action. Une vente qui ne risquait certainement pas de mettre à mal son poids au sein du conseil d’administration et qui lui avait permis d’empocher plus de 25 millions de dollars. C’est qu’il restait encore à Kimbal Musk, 599 740 actions, le tout pour une valeur, selon le cours actuel, d’environ 483 millions de dollars.

Kimbal Musk, le jeune frère d’Elon Musk. Les deux ont cofondé Zip2, qui a ensuite été vendu à Compaq, et Kimbal a été l’un des premiers investisseurs dans la société de son frère X.com, qui a ensuite été vendue à PayPal. Bien Elon soit beaucoup plus connu, Kimbal a également fondé et investi certaines entreprises, notamment dans la restauration. La valeur nette de la fortune de Kimbal Musk est estimée à au moins 570 millions de dollars au 1er septembre 2020.