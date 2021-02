L’infarctus du myocarde est devenu l’une des maladies du cœur les plus répandues de ces dernières décennies. L’infarctus du myocarde, ou plus simplement la crise cardiaque, survient lorsque l’une des artères coronaires (du cœur) est soudainement bloquée ou a un flux sanguin extrêmement lent. La cause habituelle d’un blocage soudain dans une artère coronaire est la formation d’un caillot sanguin ou «thrombus».

De ce fait, avoir un infarctus représente déjà un cas d’urgence médicale, car si les gestes appropriés de réanimation ne sont pas faits en urgence, le malade peut très vite décéder. Alors, lorsqu’un homme en subi plusieurs dans une même nuit et survit, le taxer de miraculé n’est pas un dysphémisme. Et ce ne sont pas les médecins d’un hôpital de Moscou qui diraient le contraire.

Le miraculé de Vinogradov

Le Vinogradov City Clinical Hospital de Moscou, est un hôpital moderne offrant tous les types de soins médicaux d’urgence et planifiés. L’hôpital est situé à Moscou, dans le sud de la capitale russe. Selon les des informations de sites universitaires russes, l’établissement hospitalier offrirait des soins médicaux spécialisés nécessitant l’utilisation de méthodes spéciales et des technologies médicales complexes. Des compétences qui ont permis aux médecins de sauver la vie à un patient pas comme les autres.

En effet, les médecins ont pu sauver la vie d’un malade du cœur qui en une seule nuit avait fait cinq arrêts cardiaques. Un chez lui à l’arrivée des secours, deux dans l’ambulance qui le menait aux urgences, un autre en salle d’urgence et un dernier alors qu’il se faisait opérer. L’homme âgé de 47 ans n’a eu la vie sauve que grâce à une angioplastie coronaire avec mise en place d’un stent coronaire. Le stent étant un petit tube en treillis métallique qui aide à élargir une artère obstruée et à rétablir un flux sanguin adéquat vers le cœur.