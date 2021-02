L’histoire de ce sans-abri peut surprendre. Parti de la maison alors qu’il avait seulement 17 ans, Umberto Quintino Diaco n’a plus jamais voulu renouer les liens avec sa famille jusqu’à sa mort à l’âge de 75 ans. Son corps sans vie a été découvert ce 28 janvier 2021 par les policiers à proximité de Porta Garibaldi, une gare de Milan. Le septuagénaire était dans sa boîte et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il ne manquait pas d’argent. Il avait sur lui, 1.235 euros en coupures de billets. Le comble de la surprise, c’est que ce sans-abri disposait d’un patrimoine qui pouvait largement le mettre à l’abri du besoin.

Il avait en action 19 mille euros

Il était propriétaire de deux fourgons avec une assurance payée et d’une maison en Calabre, dans le sud-ouest de l’Italie. On lui versait aussi, depuis Munich et tous les mois une pension, de 750 euros. Sa sœur a déclaré à la presse qu’il avait travaillé comme grutier dans un port en Allemagne. En plus de cette pension mensuelle, le sans-abri avait en action 19 mille euros et 100 mille euros dans ses comptes bancaires.

C’est du moins ce qu’a rapporté le Corriere della Sera. Umberto Quintino Diaco avait donc les moyens de vivre une vie hors de la rue, mais pourquoi a-t-il mené son existence de la sorte jusqu’à mourir des suites de nombreuses maladies contractées ? On n’en sait rien pour l’heure. Quand il a quitté la maison familiale, sa famille a tenté de le joindre par téléphone et il leur a demandé de ne plus tenter de prendre de ses nouvelles.