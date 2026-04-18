Un joueur s’effondre en plein match et décède malgré les secours en Australie

Un gardien de but de 32 ans est décédé samedi après s’être effondré en plein match de football à Sydney, en Australie. Le drame s’est produit vers 14h30 sur le terrain de View Street, domicile du club des West Pennant Hills Redbacks, dans le nord-ouest de la ville.

Selon la presse locale, le joueur s’est brusquement écroulé au cours de la rencontre, sous les yeux de ses coéquipiers et de spectateurs présents autour du terrain. Des témoins, parmi lesquels un policier et un joueur disposant de compétences médicales, ont immédiatement entrepris des gestes de réanimation.

Une intervention d’urgence prolongée sur la pelouse

Les tentatives de massage cardiaque ont été poursuivies pendant plus de trente minutes avant l’arrivée des services d’ambulance. À leur tour, les secours ont pris le relais sur place, sans parvenir à ranimer le joueur. La scène s’est déroulée devant des familles et des enfants présents en bord de terrain, certains témoins décrivant une atmosphère de choc après l’effondrement du sportif. Les circonstances exactes du malaise n’ont pas été officiellement détaillées à ce stade.

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Dans le football amateur comme professionnel, les protocoles d’urgence prévoient l’intervention rapide de personnes formées aux premiers secours et l’utilisation de défibrillateurs lorsqu’ils sont disponibles sur site. Leur déploiement reste variable selon les installations sportives.

Des précédents marquants dans le football

Des situations similaires ont déjà été recensées ces dernières années. En février 2023, le gardien belge Arne Espeel s’était effondré après avoir arrêté un penalty lors d’un match amateur. Malgré une prise en charge immédiate sur la pelouse, il n’avait pas survécu. Ces épisodes relancent régulièrement la question de la prévention des risques cardiaques chez les sportifs et de l’équipement des terrains en matériel de secours. Plusieurs fédérations ont renforcé leurs recommandations en matière de formation aux gestes qui sauvent.

À Sydney, une enquête devrait permettre de déterminer les causes précises du décès, tandis que le club et les autorités locales pourraient communiquer dans les prochains jours sur les circonstances exactes de l’incident.