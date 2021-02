Une septuagénaire française a été séquestrée et maltraitée par un couple qui voulait tirer profit de son domicile. L’information a été donnée hier jeudi 4 février 2021 par la justice, qui a précisé que les faits se sont déroulés dans une maison située dans la ville de Sofiok, à l’ouest de Hongrie, à proximité du lac Balaton. La séquestration de la victime a eu lieu durant un an et demi dans un abri se trouvant dans un jardin malpropre.

Les choses se sont compliquées en 2017

Le couple hongrois, composé d’un homme âgé de 42 ans et la femme de 41 ans, a tout mis en œuvre pour gagner la confiance de la dame, avant d’emménager chez elle. D’après un communiqué du bureau du procureur général du comté de Sofiok, ils l’ont par la suite convaincue de donner sa maison à leur enfant mineur, tout en gardant son droit d’usufruit. Cependant, les choses se sont compliquées, en 2017, quand le couple a décidé de la faire déménager, sous prétexte que la maison avait besoin de travaux de rénovation. Au début de 2018, ils l’ont enfermée dans un cabanon malpropre situé au fond d’un jardin, après une dispute. Il s’agit d’un lieu qui avait servi d’abri pour les cochons et qui n’offrait aucune commodité.

Ils risquent 4 ans de prison

Ils ont cependant mis à la disposition de la septuagénaire une radio, une lampe de chevet, une table et un lit. Aussi, venaient-ils la nourrir une fois par jour et la laissait marcher parfois sous surveillance. L’absence de la femme préoccupait toutefois ses voisins. Cela a obligé un temps, les malfaiteurs à la faire revenir afin de rassurer ces derniers. C’est en septembre 2019, que le manège a pris fin, suite à un signalement, après lequel les forces de l’ordre sont venues la délivrer. Le couple mis en cause a été inculpé pour harcèlement et privation de liberté. Ils risquent 4 années de prison.