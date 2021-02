Spotify est un service de musique numérique, de podcasts et de streaming vidéo qui vous donne accès à des millions de chansons et autres contenus d’artistes du monde entier. Mais ce qui a fait le succès de la plateforme de streaming, c’est que ‘’Spotify’’ est immédiatement accessible car vous pouvez accéder au contenu gratuitement en vous inscrivant simplement à l’aide d’une adresse e-mail ou en vous connectant à Facebook. Les fonctions de base sont gratuites et sans engagement.

Et c’est sur cette célèbre plateforme que le non moins célèbre président démocrate, Barack Obama fait son entrée officielle. Sur la plateforme, des podcasts de Barack Obama en conversation avec musicien de rock légendaire Bruce Springsteen, sont déjà disponibles en écoute directe ou en téléchargement.

Barack Obama disponible en podcast

Le podcast est un fichier audio numérique mis à disposition sur Internet et accessible en téléchargement sur un ordinateur ou un appareil mobile. Ce fichier est généralement disponible sous forme de série, dont de nouvelles tranches peuvent être reçues automatiquement par abonnements. Et sur une bonne plateforme, comme Spotify, ces podcasts peuvent rapporter beaucoup.

Spotify justement à côté de dizaines d’autres annonces, a révélé ce lundi son nouvel événement: “Renegades: Born in the USA“. “Renegades: Born in the USA” est une série de podcasts mettant en scène Barack Obama et le chanteur de rock Bruce Springsteen. La série s’étendra sur huit épisodes, dont deux ont déjà été publiés ce lundi sur la plateforme de streaming. Spotify a déclaré que le couple, qui s’est rencontré pour la première fois en 2008, discuterait des problèmes raciaux, de la paternité, du mariage et de l’avenir de l’Amérique.

Au troisième trimestre de 2020, Spotify comptait 144 millions d’abonnés premium dans le monde, contre 113 millions au trimestre correspondant en 2019. La base d’abonnés de Spotify, de l’avis des experts, a considérablement augmenté ces dernières années et a plus que doublé depuis début 2017. “Renegades: Born in the USA” est le deuxième produit de la collaboration de la plateforme avec la maison de production des Obama, Higher Ground.