Premier président noir des Etats-Unis, Barack Obama est originaire de Chicago. Une ville dans laquelle il a décidé de construire l’Obama Presidential Center (OPC), un Centre présidentiel ultramoderne qui trônera au sud de la « ville des vents ». « Je suis fier d’annoncer que l’OPC ouvrira officiellement ses portes en 2021 » a annoncé sur Twitter l’ex chef de la Maison Blanche dans l’après-midi d’hier mercredi 03 février. « Nous espérons que le centre insufflera une nouvelle vie au Jackson Park tout en créant des emplois, de la croissance et bien plus encore dans la partie sud » a-t-il poursuivi.

Ce centre “assurera la prospérité économique à long terme de nos communautés du côté sud”

Selon la Fondation créée par l’ancien président, le projet devait impacter économiquement le comté de Cook à hauteur de 3 milliards de dollars et plus. Il va créer de « nouvelles opportunités économiques en particulier pour les résidents de South Side ». C’est une bonne nouvelle pour les habitants du Sud de Chicago qui ont « subi les conséquences sanitaires dévastatrices du Covid-19 , et ont fait face à des taux de chômage plus élevés et plus encore » informe l’ex président américain. L’OPC sera construit sur Jackson Park, Un parc inscrit au registre national des lieux historiques.

Il a donc fallu un examen fédéral du projet. La mairesse de la ville des vents dit beaucoup de bien du projet. Dans un communiqué Lori E. Lightfoot a indiqué que l’OPC servira de noyau économique et culturel pour le côté sud historique de la ville. « En plus d’attirer des visiteurs de partout dans notre ville et du monde entier, l’OPC apportera également de nouvelles entreprises et créera de nouveaux emplois – fournissant aux résidents des communautés environnantes les ressources dont ils ont besoin pour mener une vie heureuse, épanouie et stable » a-t-elle ajouté. Ce centre “assurera également la prospérité économique à long terme de nos communautés du côté sud” pense l’élue.

” C’est là que j’ai rencontré Michelle. A quelques kilomètres de là où elle a grandi “

Signalons que Barack Obama et l’ex première dame se sont rencontrés au Sud de la ville de Chicago. « C’est là que j’ai rencontré Michelle. A quelques kilomètres de là où elle a grandi. Où Sasha et Malia sont nées. Où je suis devenu un organisateur communautaire et j’ai remporté ma première élection » a-t-il déclaré dans la vidéo accompagnant son tweet d’hier mercredi 03 février 2021.

L’OPC comportera entre autres un musée présidentiel, un «centre de programmes, d’activités et d’athlétisme» et une aire de jeux pour enfants. Il rendra également hommage au jardin de l’ancienne première dame avec un «jardin de fruits et légumes et Teaching Kitchen ”qui servira d’espace“ pour les jeunes et les membres de la communauté pour apprendre ”.