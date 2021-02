Le samedi 13 février dernier, les démocrates ont échoué à faire condamner Donald Trump pour incitation à l’insurrection le 06 janvier 2021. Ils n’ont pas pu convaincre les deux tiers du Sénat à voter contre le milliardaire républicain lors de ce procès politique qui s’est ouvert après l’assaut du Capitole. Seulement 57 sénateurs sur 100 se sont montrés favorables à la condamnation de Donald Trump alors qu’il en fallait 67. Après ce procès politique qui a permis à l’ex chef de la Maison Blanche d’échapper à une peine d’inéligibilité, celui-ci est attaqué au civil par un élu démocrate.

“Les accusés ont agi de concert…”

Bennie Thompson a déposé une plainte devant un tribunal fédéral de Washington, contre Donald Trump, les groupes d’extrême droite Oath Keepers et Proud Boys et l’avocat du magnat de l’immobilier Rudy Giuliani. « Les accusés ont agi de concert pour fomenter et lancer une émeute au Capitole, en encourageant un rassemblement pour participer à un mouvement violent , ou en faire planer la menace, qui a mis en grave danger le plaignant et d’autres membres du Congrès » peut-on lire sur la requête introductive d’instance déposée par le chef de la Commission sur la sécurité intérieure à la chambre des représentants.

C’est né d’un “projet commun que les accusés poursuivaient” depuis la présidentielle de novembre 2020

Bennie Thompson soutient par ailleurs que l’attaque du Capitole est née d’un « projet commun que les accusés poursuivaient depuis l’élection » présidentielle de l’année dernière. L’action en justice intentée contre M Trump, son avocat et les deux groupes d’extrême droite se base sur une loi de 1871 qui protège le droit des Afro-Américains après l’abolition de l’esclavage en 1865. Le texte en question les protège notamment contre les groupes violents comme le Ku Klux Klan,.