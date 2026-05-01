Guerre en Iran : Trump menace l’Italie et l’Espagne après leur manque de soutien

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi, depuis la Maison-Blanche, envisager une réduction des troupes américaines stationnées en Italie et en Espagne. Interrogé dans le Bureau ovale, il a indiqué qu’une telle décision pourrait intervenir en réponse au manque de soutien de ces deux pays dans la guerre menée par Washington contre l’Iran.

Le chef de l’exécutif américain a confirmé cette option devant la presse, évoquant une mesure qu’il pourrait mettre en œuvre prochainement. « Probablement. Je le ferai sans doute. Pourquoi pas ? », a-t-il répondu, tout en critiquant ouvertement ses alliés européens pour leur position dans le conflit déclenché fin février.

Critiques directes contre Rome et Madrid

Dans ses déclarations, Donald Trump a ciblé explicitement les deux pays, dénonçant leur absence de participation aux opérations militaires et logistiques engagées par les États-Unis. Il a notamment reproché à l’Italie de ne pas avoir apporté de soutien, tandis que l’Espagne a été qualifiée de partenaire particulièrement hostile dans sa posture.

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Ces critiques interviennent alors que Washington sollicite ses alliés pour soutenir ses actions dans le détroit d’Ormuz, zone stratégique pour le commerce énergétique mondial. Selon les autorités américaines, plusieurs pays européens auraient refusé de s’impliquer directement dans les opérations en cours.

Des tensions persistantes avec les alliés de l’OTAN

Les déclarations du président américain s’ajoutent à une série de frictions avec les membres de l’OTAN. Ces dernières semaines, l’administration américaine a multiplié les reproches envers ses partenaires européens, accusés de ne pas assumer une part suffisante de l’effort militaire face à l’Iran. Donald Trump avait déjà évoqué la possibilité de revoir la présence militaire américaine en Europe, notamment en Allemagne, dans un contexte de désaccords similaires.

La présence américaine sur le continent reste pourtant un élément clé du dispositif stratégique des États-Unis, avec plusieurs dizaines de milliers de soldats déployés dans des bases servant de relais pour les opérations au Moyen-Orient et en Afrique.

Aucune décision formelle n’a été annoncée à ce stade concernant un retrait d’effectif en Italie ou en Espagne. Toute réduction de troupes dépendrait de choix politiques et militaires encore en cours d’évaluation à Washington.