Sous sa présidence, Donald Trump aimait passer ses vacances dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Après son départ de la Maison Blanche, il a décidé de s’installer dans cette maison achetée pour 10 millions de dollars en 1985. Seulement, en 1993, il a convenu avec le Conseil municipal de Palm Beach que ses séjours seraient limités à sept jours consécutifs et pas plus de 21 jours sur l’année. Un accord qui n’a pas forcément été respecté sous la présidence du milliardaire républicain, fait observer le journaliste Laurence Leamer.

Pour l’auteur du livre, “Mar-a-Lago : Inside the Gates of Power “, M Trump a passé plus de 21 jours par an à Mar-a-Lago quand il était le chef de la Maison Blanche. Il lui arrivait même de séjourner pendant environ 2 semaines pour les vacances de Noël. Le journaliste dit ne pas s’attendre à voir le Conseil municipal de Palm Beach lui refuser de résider à Mar-a-Lago. En effet, le conseil doit se réunir demain mardi 09 février, et la question pourrait être discutée selon le gérant municipal Kirk Blouin.

Il a dépensé des millions pour les travaux de rénovation

John Randolph, un avocat de la ville a déjà demandé au Conseil municipal de ne pas expulser Donald Trump de la résidence de Mar-a-lago. Dans un courrier, il aurait indiqué que l’ancien président devrait être autorisé à utiliser le domaine comme résidence, même si son avocat au moment de l’accord en 1993, avait promis que le milliardaire républicain n’y vivrait pas.

C’est du moins ce que rapporte le Washington Post. Il faut dire qu’après l’achat de la maison en 1985, l’ex président américain, magnat de l’immobilier, a dépensé des millions de dollars pour rénover la propriété.