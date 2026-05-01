Tungstène : Donald Trump Jr. et Eric Trump investissent dans un projet au Kazakhstan

Les fils du président américain Donald Trump, Donald Trump Jr. et Eric Trump, ont pris une participation dans une société liée à un projet d’extraction de tungstène au Kazakhstan. L’information a été révélée par le Financial Times, qui cite plusieurs sources proches du dossier et évoque un investissement intervenu en août 2025.

Selon le quotidien britannique, les deux hommes ont investi dans la société de construction Skyline Builders via une structure affiliée à la société de courtage Dominari Securities. Le montant de leur entrée au capital n’a pas été rendu public. Toujours d’après le Financial Times, ils auraient ensuite renforcé leur position en participant à une levée de fonds ayant permis de mobiliser près de 24 millions de dollars.

Une chaîne d’investissements vers un projet minier

Les opérations décrites reposent sur une succession de participations. Fin octobre 2025, Skyline Builders a conclu un accord pour acquérir 20 % d’une société détenant des actifs dans les métaux rares en Asie. Cette entité est identifiée comme Kaz Resources, une filiale du groupe américain Cove Capital, basé à New York.

Publicité

Ce montage relie indirectement les investisseurs à un projet d’exploitation de tungstène au Kazakhstan. D’après les mêmes informations, ce projet avait fait l’objet d’un accord en discussion entre les autorités kazakhes et un groupe d’investissement américain, Cove Kaz Capital, qui était en concurrence avec des entreprises chinoises et russes.

Le Financial Times indique également que le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev aurait informé Donald Trump, en septembre 2025, de son intention de confier ce projet stratégique à un groupe américain. Les détails de cet accord auraient circulé dans la presse quelques semaines plus tard.

Un projet lié à un financement américain

Le projet d’extraction de tungstène évoqué pourrait bénéficier d’un soutien financier américain. Un contrat gouvernemental d’un montant maximal de 1,6 milliard de dollars aurait été attribué pour accompagner son développement. Ce financement reste toutefois présenté comme potentiel et conditionné à plusieurs étapes. Le tungstène est un métal utilisé dans la fabrication d’équipements industriels, mais aussi dans le secteur de la défense, notamment pour les munitions et certains composants militaires. L’intérêt pour ce type de ressource s’inscrit dans une dynamique de sécurisation des approvisionnements en minerais critiques.

Les données publiées par des médias spécialisés comme Mining.com indiquent que le gisement concerné au Kazakhstan pourrait figurer parmi les plus importants encore inexploités au monde, avec des réserves estimées à plus d’un million de tonnes de tungstène trioxide (WO₃). Le développement du projet dépend désormais de la finalisation des accords financiers et industriels entre les différentes parties impliquées.