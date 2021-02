Dimanche, une puissante tempête hivernale a frappé le centre et le sud des États-Unis. Une énorme tempête qui a balayé le pays, tué au moins 21 personnes et laissé des millions de foyers sans électricité. Au Texas en particulier, la tempête a poussé le réseau électrique de l’État au bord de l’effondrement, des millions de maisons ont sombré dans l’obscurité et le froid glacial. Des conditions inconfortables certes mais surtout dangereuses.

C’est cette semaine pourtant que l’un des lus de l’état, le sénateur Ted Cruz a choisi pour s’en aller avec sa famille passer quelque jours au soleil de Cancún. Un voyage qui pouvait se justifier, mais qui selon de nombreux américains tombaient mal à propos. Des américains avec qui cependant, le fils de l’ancien président n’était pas d’accord. Dans une publication sur Twitter Donald Trump Jr avait tenté de prendre la défense du sénateur, mais en commettant une petite erreur d’argumentation.

Une erreur payée cash

Au Texas, des responsables ont déclaré que l’électricité a été rétablie dans près de 2 millions de foyers au cours des derniers jours, mais des centaines de milliers de résidents restent sans électricité et près de la moitié de l’État a été invité à faire bouillir de l’eau pour la boire par ces températures inouïes. La tempête, parmi les pires depuis une génération au Texas, a complètement débordé le réseau électrique de l’État.

Dans le même temps, de nombreuses centrales électriques alimentées au gaz de l’État ont été mises hors service en raison des conditions glaciales, et certaines usines semblent souffrir de pénuries de carburant alors que la demande de gaz naturel a augmenté à l’échelle nationale.

Mais alors que 3 millions de Texans vivaient une crise majeure, le sénateur Ted Cruz s’est envolé pour Cancún avec sa famille. Bien entendu, il n’avait pas fallu longtemps pour que les américains sur la toile critiquent sévèrement le sénateur. D’ailleurs jeudi, à son retour à Houston, à peine 24 heures après son départ pour la station balnéaire, le sénateur dira : « C’était évidemment une erreur et avec le recul, je n’aurais pas dû le faire. J’essayais d’être un bon père ».

Un secours qui ne porte pas

Ce Vendredi néanmoins, Donald Trump Jr, sur twitter avait tenté de défendre la cause du sénateur en s’en prenant à ses détracteurs. Dans sa publication, le fils de Donald Trump dénoncera « L’hypocrisie de ceux qui tentent de fustiger Ted Cruz, (mais) qui sont restés totalement silencieux sur l’incompétence de leur gouverneur démocrate ». Seulement, en tentant de donner un autre politique en pâture à la vindicte, Donald Jr avait commis une bourde. Celui qui était le Gouverneur de l’état du Texas depuis 2015, Greg Abott n’est pas démocrate, mais bien un Républicain confirmé. Une bourde qui bien entendue n’est pas passée inaperçue, et les internautes américains ne se sont pas faits prier pour le faire remarquer de manière assez virulente à Donald Trump Jr.