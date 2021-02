L’ancien président américain Donald Trump continue de faire la une de la presse internationale. En effet, le locataire de la Maison Blanche a été acquitté par le Sénat lors de son procès en destitution, hier samedi 13 février 2021. Les démocrates qui ont entrepris cette procédure n’ont finalement pas pu réunir le nombre de votes nécessaires pour condamner le milliardaire républicain.

Il a dénoncé une « chasse aux sorcières »

Au total 57 sénateurs ont voté pour l’acquittement de l’ancien locataire de la Maison Blanche contre 43. Donald Trump a montré sa satisfaction tout en promettant de « continuer » à défendre la « grandeur de l’Amérique ». Adoptant toujours une posture de victime, il a une fois de plus dénoncé une « chasse aux sorcières ». Dans un communiqué il a indiqué que : « notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer ». Par ailleurs, il a ajouté : « dans les mois à venir, j’aurai beaucoup de choses à partager avec vous (les Américains) et suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l’Amérique », sans pour autant donner de précisions sur la façon dont il projetait son avenir politique.

De nombreux pro-Trump avaient attaqué le Capitole

Rappelons que Donald Trump avait été mis en accusation, pour une seconde fois, par les démocrates, pour incitation à l’insurrection. Selon eux, ses propos avaient incité de nombreux partisans pro-Trump à attaquer le Capitole, le mercredi 06 janvier dernier. L’émeute avait perturbé la certification par le Congrès américain de la victoire à la présidentielle de l’actuel président américain Joe Biden.