La Police Fédérale américaine a annoncé avoir procédé à l’arrestation de deux personnes liées au groupe d’extrême droite Boogaloo. L’une d’entre elles se serait illustrée par son implication dans une émeute qui a eu lieu à Louisville, Ky le 6 janvier dernier. L’arrestation des deux mis en cause a été effectuée par la division de Louisville du FBI.

Incitation à l’émeute

A en croire les détails publiés par le Département de Justice sur cette affaire, John Subleski, l’un des accusés aurait « utilisé une installation de commerce interétatique» afin d’inciter l’émeute. Il aurait incité plus d’un à la révolte par ses différentes publications sur les réseaux sociaux. Avec certains de ses amis, John Subleski aurait agressé un conducteur de véhicule en pointant une arme sur lui. Il aurait également bloqué des intersections et barricadé un certain nombre de routes.

Il résiste à la police

Certaines vidéos ont également montré John Subleski en train de tirer sur une voiture ayant forcé le passage d’une barrière qu’il a érigée. Le second du nom de Adam Turner a quant à lui affronté la police lors d’une manifestation à St. Matthews, dans le Kentucky. Selon le communiqué, ce dernier portait deux armes lors de la manifestation. Il est accusé d’avoir menacé et d’avoir résisté à l’arrestation.