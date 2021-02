C’est l’histoire de la chute d’un influenceur nigérian suivi par plus de 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. Entre 2012 et 2020 Hushpuppi connu à l’état civil comme Ramon Abbas, brillait sur les réseaux sociaux. Il montrait sa bonne fortune en s’affichant avec des jets privés, montres, vêtements de créateurs et voitures. Fin juin 2020, alors qu’il est à Dubaï , en Arabie Saoudite, les forces de l’ordre l’arrêtent. Le 03 juillet il est transféré aux Etats-Unis où on le recherche pour blanchiment de centaines de millions de dollars et fraude par compromission de courrier électronique professionnel (BEC).

L’homme de 38 ans devrait être entendu par la justice en fin d’année 2020 mais la pandémie de la Covid-19, a retardé les choses. Mercredi dernier, le ministère de la justice a révélé l’une des affaires de blanchiment d’argent dans laquelle le nigérian a trempé. Il s’agit d’une vaste conspiration criminelle internationale impliquant de présumés pirates militaires nord-coréens .

“Un cyber-vol de 14,7 millions de dollars”

Ceux-ci aurait mené une « série de cyberattaques destructrices, pour voler, et extorquer plus de 1,3 milliard d’argent et de crypto-monnaie aux institutions financières et aux entreprises » selon le ministère américain de la justice. Ramon « Hushpuppi » Abbas est accusé d’avoir travaillé avec ces hackers nord-coréens pour blanchir des fonds. Il aurait aussi participé au « cyber-braquage » mené contre une institution financière étrangère en février 2019 .

La somme détournée serait de 14,7 millions de dollars. La date et le montant correspondent au cyber-braquage de la banque maltaise de La Valette. Malte a confirmé l’information mais parle plutôt de 13 millions de dollars. Les montants auraient été «tracés» et «annulés» et aucun des clients de la banque n’a perdu son argent.