L’ancien président américain Donald Trump a démissionné du célèbre syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild, à la suite de menaces de cette dernière de l’expulser. Selon le syndicat, l’ancien locataire de la Maison Blanche a enfreint les instructions d’adhésion, à cause de son implication dans les émeutes du capitole qui se sont déroulés le 06 janvier 2021.

Il ne veut plus faire partie de l’association

Dans une missive écrite, hier jeudi 04 février 2021, par Donald Trump et envoyée à la présidente de la SAG-AFTRA, Gabrielle Cateris, l’ex-numéro un américain a déclaré qu’il ne veut plus faire partie de l’association dont il était membre depuis 1989. « Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat » a-t-il laissé voir avant d’ajouter : « En tant que telle, cette lettre vise à vous informer de ma démission immédiate du SAG-AFTRA. Vous n’avez rien fait pour moi ». «Bien que je ne connaisse pas votre travail, je suis très fier de mon travail sur des films tels que« Home Alone 2 »,« Zoolander »et« Wall Street: Money Never Sleeps »; et des émissions de télévision comme «Le Prince frais de Bel-Air», «Saturday Night Live», et bien sûr, l’une des émissions les plus réussies de l’histoire de la télévision, «The Apprentice» – pour n’en nommer que quelques-unes! » a encore écrit Donald Trump.

Il n’a également pas manqué de souligner qu’il a donné un gros coup de pouce au « secteur de la télévision par câble (qui serait une plate-forme mourante avec peu de temps avant de [s]’impliquer dans la politique) et créé des milliers d’emplois dans des réseaux tels que MSDNC et Fake News CNN, entre autres. ». Suite à ces propos, la SAG-AFTRA a seulement répondu : « Merci ».