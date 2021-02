Une autre bonne nouvelle pour Barack Obama. L’ex-chef de la Maison Blanche a été désigné meilleur président des Etats-Unis par un sondage de The Economist et YouGov. Les 1500 adultes interrogés entre le 06 et le 09 février, dans le cadre de l’enquête ont trouvé que Donald Trump était le pire président. 13% seulement l’ont désigné comme meilleur président tandis que 46% le présentent comme le pire commandant en chef.

En ce qui concerne Barack Obama, le sondage le place même devant Abraham Lincoln. La désignation de Trump comme pire président ne surprend pas vraiment. A quelques jours seulement de la fin de son mandat, il avait appelé ses partisans à manifester à Washington pour faire pression sur le Congrès réuni au Capitole afin de valider les résultats de la présidentielle du 03 novembre 2020.

43% des sondés pense que Trump a une grande responsabilité dans les incidents du 06 janvier

La manifestation a dégénéré et les soutiens du Républicain ont pris d’assaut le temple de la démocratie américaine, c’était en janvier dernier. La chambre des représentants a entretemps déclenché une procédure de destitution contre Donald Trump pour incitation à la violence le jour de l’émeute.

43% des sondés pensent que l’ancien président a effectivement une grande responsabilité dans les incidents du 06 janvier. 47% affirment que le Sénat devrait voter pour sa condamnation. Pour l’instant le milliardaire républicain est dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Son prédécesseur a quant à lui, annoncé la création de son centre présidentiel à Chicago d’ici la fin de l’année.