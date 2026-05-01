Démasqué par les photos de sa femme, un baron de la drogue tente d'échapper à l'extradition vers les USA

Un ressortissant costaricien de 44 ans, identifié comme Luis Picado Grijalba, a été arrêté le 29 décembre 2024 à Londres par la National Crime Agency, après que des publications sur les réseaux sociaux de son épouse ont permis de localiser ses déplacements en Europe. L’homme fait l’objet d’une demande d’extradition vers les États-Unis pour trafic de cocaïne à grande échelle, selon une audience tenue au tribunal de Westminster.

Une localisation facilitée par les réseaux sociaux

D’après les éléments présentés devant la juridiction britannique, des agents de la Drug Enforcement Administration ont suivi les publications Instagram et Facebook de l’épouse du suspect, Estefania McDonald Rodriguez. Les clichés diffusés montraient le couple devant plusieurs sites touristiques, dont la fontaine de Trevi à Rome et la tour Eiffel à Paris, avant leur arrivée au Royaume-Uni.

Ces informations ont permis de retracer leur itinéraire depuis le Costa Rica jusqu’à Londres. Les autorités britanniques ont procédé à l’interpellation de Grijalba près de London Bridge, où il séjournait dans un hôtel de luxe. Lors de l’audience, il a été indiqué que l’homme, surnommé “Shock”, est poursuivi pour deux chefs d’accusation liés à l’importation de plus de 5 kg de cocaïne vers les États-Unis, passibles chacun de peines allant de dix ans à la prison à vie.

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Soupçons de direction d’un réseau international

Selon une déclaration sous serment citée par le juge de district John McGarva, le suspect aurait joué un rôle central dans une organisation criminelle active entre 2013 et 2024, basée à Limón, au Costa Rica. Le procureur adjoint américain Christopher Rapp affirme que ce réseau recevait des cargaisons de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud avant leur acheminement vers les États-Unis.

Les méthodes évoquées incluent l’utilisation de vedettes rapides, de submersibles, de bateaux de pêche et d’aéronefs. Le tribunal a également entendu des accusations de violences graves, incluant des actes de torture et des homicides, sans que ces faits aient encore donné lieu à une condamnation judiciaire à ce stade.

Une procédure d’extradition engagée

À l’issue de l’audience, le tribunal de Westminster a recommandé l’extradition de Luis Picado Grijalba vers les États-Unis. Le dossier a été transmis à la ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, chargée de statuer sur la décision finale. Ce type de procédure s’inscrit dans un cadre juridique bilatéral entre Londres et Washington, fondé sur le traité d’extradition signé en 2003, qui facilite le transfert de suspects impliqués dans des crimes graves.

L’affaire rappelle d’autres arrestations de figures liées à des réseaux internationaux, comme celle de Joaquín Guzmán, extradé du Mexique vers les États-Unis en 2017, ou encore celle de John McAfee, interpellé en Espagne en 2020 avant sa mort en détention en 2021 alors qu’il contestait son extradition. La décision finale concernant Grijalba dépend désormais de l’approbation du ministère britannique de l’Intérieur, qui devra intervenir dans les prochaines semaines.