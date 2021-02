La Maison-Blanche, plus accessible ? En tout cas, le président américain Joe Biden semble tout faire afin de se montrer plus ouvert que son prédécesseur. À ce titre, celui-ci a accepté de se faire prendre en photo avec sa petite-fille, en train de jouer à Mario Kart ! Une image assez insolite, qui démontre bien le changement opéré à Washington.

Dans les faits, c’est Naomi Biden, 27 ans, qui a posté, sur Snapchat, cette image d’elle et son grand-père en train de jouer à Mario Kart, alors que tous se trouvaient du côté de Camp David, pour le weekend. Mieux encore, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche a tout simplement remporté sa course !

Joe Biden s’amuse sur Mario Kart

Amusée, cette dernière a assuré que les services secrets avaient fait à Biden une petite fleur en le laissant conduire seul. Pour le moment, nul ne sait avec qui le président a joué mais les images postées semblent montrer que ce dernier a utilisé le personnage de Luigi, fameux compagnon de son acolyte Mario.

Nintendo profite de la pandémie pour gonfler ses revenus

Depuis le début de la pandémie de covid-19, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les jeux Nintendo, dont Mario Kart, qui permet notamment de jouer en ligne avec ses amis et donc, de faire passer le temps un peu plus rapidement. Une situation qui n’est pas pour déplaire à Nintendo, qui a confirmé une hausse drastique de ses revenus.