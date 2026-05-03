62 % de désapprobation : Trump au plus bas après la guerre en Iran

Deux mois après avoir ordonné des frappes conjointes avec Israël contre Téhéran en pleine séance de négociations nucléaires, Donald Trump paie le prix politique de la guerre en Iran : un sondage Washington Post–ABC News–Ipsospublié le 3 mai 2026 place son taux de désapprobation à 62 %, son niveau le plus élevé depuis le début de son second mandat. Réalisé en ligne du 24 au 28 avril auprès de 2 560 adultes américains, le sondage enregistre des scores négatifs sur l’ensemble des thèmes testés, à six mois des élections de mi-mandat de novembre 2026.

La guerre en Iran et l’économie plombent les chiffres

Sur le conflit iranien, 66 % des sondés désapprouvent la gestion de Trump, contre 33 % qui l’approuvent. Le sondage précédent du même consortium, publié en février, enregistrait déjà une opinion majoritairement négative sur ce dossier.

Les indicateurs économiques suivent la même tendance. Le taux d’approbation de Trump sur l’économie est tombé à 34 %, en recul de sept points par rapport à février, tandis que 76 % des répondants désapprouvent sa gestion du coût de la vie — son score le plus bas sur ce thème. La hausse des prix du carburant, directement liée à la fermeture du détroit d’Ormuz intervenue en mars 2026 à la suite des frappes, est citée comme facteur aggravant.

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Un avantage démocrate qui se consolide avant les midterms

Sur le terrain électoral, les démocrates enregistrent une avance de cinq points sur la question du parti préféré pour les élections à la Chambre des représentants, contre deux points en février. Parmi les électeurs se déclarant certains de voter, cet écart monte à neuf points. Le taux d’approbation de Trump chez les indépendants proches du Parti républicain atteint son niveau le plus bas depuis le début du mandat, à 56 %.

Le Parti républicain aborde les midterms avec une majorité très étroite à la Chambre et plusieurs sièges au Sénat jugés compétitifs. Les résultats détaillés du sondage, disponibles sur le site d’Ipsos, indiquent une marge d’erreur de plus ou moins deux points de pourcentage pour l’ensemble de l’échantillon.