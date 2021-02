Rosemary Vrablic et Dominic Scalziwere ont bel et bien quitté la Deutsche Bank. En effet, les deux banquiers d’affaires, qui se sont occupés du président Trump, ont remis leur démission il y a quelques semaines. Deux démissions effectives au 31 décembre dernier. Une annonce confirmée directement par la banque allemande au cours d’un entretien avec les autorités américaines.

Dans les faits, les deux ont quitté leur fonction après qu’il ait été avéré qu’ils aient mené avec le groupe Trump, des activités dont l’entité n’avait pas idée. En effet, Rosemary Vrablic a révélé avoir acheté une propriété à une entreprise (Bergel 715 Associates) détenue en partie par son client, Jared Kushner, l’époux d’Ivanka Trump, la fille de l’ancien président américain.

La Deutsche Bank prend ses distances avec le groupe Trump

L’achat n’a pas été dévoilé à la banque et violait les conditions imposées par la Deutsche Bank en ce qui concerne la relation client et enseigne. Un appartement dont la valeur était estimée à 1.5 million de dollars, situé au 715 Park Avenue. Une révélation qui a fait l’effet d’une bombe. Pour autant, ni la banque ni les deux ex-employés n’ont souhaité communiquer davantage sur le sujet.

340 millions de dollars à rembourser

De son côté, la Deutsche Bank a décidé de ne plus travailler avec Donald Trump. Une décision qui prive le président américain d’une belle partie de ses possibles prêts et emprunts, lui qui était passé par la DB pour ses cours de golf et ses hôtels. Pour autant, pas question de passer outre les remboursements, la Trump Organization devant à la banque pas moins de 340 millions de dollars à payer au cours des prochaines années.