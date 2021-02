L’ancien président américain Donald Trump continue de faire la une de la presse américaine. Après avoir été acquitté lors de son procès en destitution, l’ancien locataire de la Maison Blanche a essuyé un gros revers de la Cour suprême des Etats-Unis, qui a décidé de ne pas s’opposer à la décision d’un juge fédéral. Ce dernier avait en effet ordonné la remise de ses archives comptables.

Le sénateur Ted Cruz était une personne à charge

L’une des premières informations découlant de ces documents est que Donald Trump avait déclaré le sénateur républicain Ted Cruz comme une personne à charge. L’information a été donnée par le procureur de Manhattan, Cyrus Vance Jr., face à la presse américaine. Le procureur a également fait savoir que l’inscription du sénateur du Texas, comme une personne à charge était « pour le moins orthodoxe ». Il a par ailleurs ajouté que : « Pour que cette déduction soit autorisée, nous aurions certainement besoin de certains documents prouvant que M. Trump avait adopté M. Cruz, ou quelque chose à cet effet ».

Donald Trump s’était opposé à la divulgation de ses archives comptables

Suite à cette révélation, le principal intéressé a réagi, en réfutant la déclaration du procureur. «Ted Cruz est mon petit bébé, et tout le monde le sait» a-t-il déclaré. Vu que les projecteurs étaient également braqués sur Ted Cruz, celui-ci s’est exprimé dans la même logique que l’ancien président américain. « S’il s’avère que je suis, en fait, le petit bébé de Donald Trump, ce sera le plus grand honneur de ma vie » a-t-il confié à la presse. Notons que Donald Trump s’était pendant longtemps opposé à la divulgation de ses informations comptables. Une longue enquête du média américain, The New York Time avait révélé en septembre 2020 que Donald Trump n’avait payé que 750 dollars d’impôts fédéraux en 2016.