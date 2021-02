Après avoir été acquitté par le Sénat, l’ancien président américain Donald Trump, continue de faire la une de la presse internationale. En effet, suite à la décision du Congrès de ne pas le condamner, le milliardaire républicain avait laissé sous-entendre qu’il reviendra dans l’arène politique américaine. Ainsi, il avait fait savoir que ce n’était que le début de son mouvement « Make America Great Again ».

« Mitch est un politicien renfrogné »

Aujourd’hui, il a marqué une rupture cinglante avec le chef républicain au Sénat, Mitch McConnell, qui avait pourtant voté pour son acquittement lors de son procès en destitution. Hier mardi 16 février 2021, l’ancien chef de l’Etat a pris par un communiqué pour déclarer la guerre à ce dernier. « Mitch est un politicien renfrogné, maussade, qui ne sourit jamais et si les sénateurs républicains restent avec lui, ils ne gagneront plus » a-t-il laissé voir. Il a par ailleurs ajouté que « le parti républicain ne pourra plus jamais être respecté ou fort avec des “dirigeants” politiques comme Mitch McConnell aux commandes ». Pour Donald Trump, Mitch McConnell est également responsable de la perte de la majorité des républicains au Sénat au profit des démocrates.

Donald Trump responsable de l’« assaut » au Capitole

Notons que l’ancien locataire de la Maison Blanche et le chef du Sénat ont collaboré pendant quatre années. Cependant, même si ce dernier avait dit voter pour l’acquittement de Donald Trump, il avait par la suite souligné que celui était quand même « responsable » de l’assaut mené par ses partisans au Capitole. Dans l’hémicycle, il avait ajouté que les émeutiers avaient agi de la sorte « car l’homme le plus puissant de la planète les avait nourris de mensonges ». « A la place, il a regardé la télévision, heureux… heureux pendant le chaos » avait renchérit Mitch McConnell.