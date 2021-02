Le parti républicain des Etats-Unis compte visiblement se venger des démocrates, après que ces derniers aient deux fois mis en accusation l’ancien président Donald Trump. En effet, le membre du Grand Old Party, Lindsey Graham a fait savoir que l’actuelle vice-présidente des USA, Kamala Harris, sera destituée en 2022, si les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants, au cours des élections de mi-mandat.

Le procès de Donald Trump « avait ouvert la boîte de Pandore »

L’allié du milliardaire républicain a mis en cause un tweet de la vice-présidente qui soutenait un fonds de caution (Minnesota Freedom Fund) en faveur des manifestants du mouvement Black Lives Matter. Le sénateur Lindsey Graham a fait cette déclaration lors d’une interview accordée au média américain Fox News, un jour après l’acquittement du président américain Donald Trump par le Sénat américain. Par ailleurs, pour justifier ses propos le sénateur de la Caroline du Sud a fait savoir que le fait pour Donald Trump d’avoir fait l’objet d’un procès en destitution à cause des violences au capitole « avait ouvert la boîte de Pandore » et donnerait l’envie aux républicaines de se venger.

« Si vous utilisez ce modèle, je ne sais pas comment Kamala Harris ne sera pas mise en accusation si les républicains prennent le contrôle de la Chambre, parce qu’elle a en fait renfloué les émeutiers … » a-t-il déclaré. Notons qu’à l’instar d’autres républicains, Lindsey Graham a assimilé les émeutes qui ont eu lieu au capitole, aux manifestations contre les injustices raciales de l’année dernière. Pour rappel, Kamala Harris avait lâché son tweet après le meurtre de l’afro-américain George Floyd par un policier blanc.