L’ancien président américain Donald Trump est visiblement rattrapé par les actes qu’il a posés lors de la présidentielle de novembre 2020. En effet, le bureau du secrétaire d’État de Géorgie a ouvert une enquête contre lui. Elle porte sur ses efforts pour annuler les résultats du scrutin dans cet État des États-Unis. Dans un communiqué Walter Jones, un porte-parole du bureau du secrétaire d’État a indiqué que l’enquête est de nature « factuelle et administrative ». « Tout autre effort juridique sera laissé au procureur général » a-t-il ajouté. Il faut dire que Donald Trump ne supportait pas de perdre devant Joe Biden dans cet Etat traditionnellement favorable aux Républicains.

“Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11.780 voix…”

L’ex chef de la Maison Blanche a publiquement crié à la fraude, affirmant qu’il était le véritable vainqueur des élections en Géorgie. Ses avocats ont saisi les juridictions pour contester les résultats, mais sans succès. L’enquête ouverte fait suite à des plaintes reçues par le bureau du secrétaire d’État de Géorgie, a déclaré Walter Jones. Les enquêteurs vont notamment se pencher sur le coup de fil reçu par le secrétaire d’Etat Brad Raffensperger début janvier. Au cours de cet appel téléphonique, Donald Trump a demandé à Raffensberger de « trouver » les votes nécessaires pour annuler sa défaite en Géorgie.

Il disait au Secrétaire d’Etat que les bulletins de vote étaient corrompus. « Ils sont neufs, ils n’ont pas de sceau…Mais les bulletins de vote sont corrompus. Et vous allez découvrir qu’ils le sont-ce qui est totalement illégal » lui a-t-il dit. Le milliardaire républicain va ensuite tenter de le déstabiliser : «C’est plus illégal pour vous que pour eux parce que, vous savez, ce qu’ils ont fait et vous ne le signalez pas. Vous ne pouvez pas laisser cela arriver ? C’est un gros risque pour vous et pour Ryan, votre avocat…Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11.780 voix…parce que nous avons gagné l’Etat ». Donald Trump a également tenté de manipuler Brian Kemp, le gouverneur de la Géorgie.

Il n’y a rien de fâcheux dans un appel programmé entre le président et M Raffensperger

Il a fait pression sur lui en décembre 2020 afin qu’il convoque une session législative spéciale pour annuler les résultats. Comme ce dernier n’a pas obéi , le milliardaire républicain a publiquement appelé à sa démission. A l’annonce de l’enquête ouverte par le bureau du secrétaire d’Etat de Géorgie, le conseiller principal de M Trump a réagi. Jason Miller affirme que Raffensperger n’aurait pas dû se présenter au poste de secrétaire d’Etat s’il ne voulait pas recevoir d’appels au sujet de l’élection.

« La seule raison pour laquelle l’appel est devenu public était parce que M Raffensperger voulait marquer des points politiques » a-t-il poursuivi, accusateur. Il n’y a de son point de vue, rien d’incorrect ou de fâcheux dans un appel programmé entre le président Trump, M Raffensperger et des avocats des deux côtés » soutient-il par ailleurs.