Ce mardi 2 mars, Boeing et l’armée de l’air royale australienne (RAAF) ont confirmé l’information selon laquelle ils venaient de boucler le tout premier test de vol, d’un chasseur sans pilote. Cet appareil, le “Loyal Wingman” a été spécialement pensé afin d’accompagner les appareils avec équipages au cours de missions.

Cet appareil sera le premier conçu en Australie, depuis près de 50 ans. En effet, le test effectué s’est avéré être concluant. Pour l’occasion, un pilote Boeing contrôlait l’ensemble du cheminement depuis la terre ferme, dans une station située au cœur de l’État d’Australie du Sud. Un avion innovant, qui ouvre la porte à de nouvelles perspectives.

Un avion autonome testé en Australie

En effet, ce dernier mesure 11.6 mètres de long et dispose d’une portée de 3.7 kilomètres environ. Il servira notamment de protection pour les avions avec équipage à bord. Il pourra également transporter certaines munitions. L’Australie envisage de faire l’acquisition de trois de ces appareils, avec pour objectif de développer de nouvelles stratégies militaires.

Les technologies autonomes, en plein développement

Une preuve également que les ressources militaires se tournent de plus en plus vers les technologies autonomes. En effet, les risques humains sont trop importants en cas de guerre et le développement de technologies pilotables à distance permet d’envisager une force de frappe plus importante encore. Une manière donc d’optimiser les capacités.