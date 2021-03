La vie des stars n’est toujours pas facile visiblement. Selon des révélations qui ont été faites par un mannequin dans les colonnes du magazine people Svet and Scandal, elle aurait été approchée dans le but de séduire la star du tennis, Novak Djokovic contre de l’argent. La jeune femme du nom de Natalija Scekic indique que son rôle était de séduire le sportif et de le filmer dans le but de détruire son mariage. Ce rôle précis qu’elle devrait joueur lui aurait rapporté la coquette somme de 60 000 euros.

Elle est approchée par quelqu’un qu’elle connait

A en croire les confidences de la jeune dame, elle aurait cru dans un premier que le rendez-vous avait été demandé dans le cadre d’une rencontre professionnelle. « C’est vrai qu’un gars m’a contacté. Je le connais de la ville et je le considérais comme quelqu’un de sérieux. Je connais ses emplois et ils étaient bons. Quand il m’a demandé un rendez‐vous, j’ai pensé que c’était pour une affaire professionnelle. Cependant, au fur et à mesure que la conversation progressait, j’ai vu que cela n’avait rien à voir avec ma vie », a-t-elle détaillé.

Elle a pensé à une blague

Elle décrit également avoir pris la proposition comme une blague qu’on lui fait à travers une caméra cachée. « « J’ai pensé que c’était une caméra cachée quand il m’a dit que je devais séduire Novak et l’enregistrer. Il m’a dit que je pouvais gagner environ 60 000 euros pour cela et un voyage où je voulais. », a-t-elle poursuivi avant d’indiquer qu’elle a décliné l’offre et a quitté les lieux du rendez-vous.