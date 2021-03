Le monde politique accueille avec satisfaction l’acquittement de l’ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Mais le monde artistique ivoirien n’est pas en reste. C’est le cas des stars du zouglou, Yodé et Siro anciennement connus sous les noms Petit Yodé et l’enfant Siro. Ils ont salué l’acquittement de l’ancien président dont ils s’étaient à de nombreuses reprises montré proches à travers un petit communiqué rendu public sur la toile.

« Au-delà du procès lui-même qui fut ce qu’il a été, l’acquittement de ces dignes fils du pays, si chers à nos cœurs, est une chance pour notre pays ; une chance pour que ses enfants soient enfin tous réunis, une chance pour que, sans rancœurs, nous puissions nous réconcilier sans exclusion, dans le respect retrouvé de chacun. La Côte d’Ivoire a besoin de tous ses enfants pour se réconcilier et se rêver un avenir meilleur et brillant. Nous avons hâte de les retrouver… et de profiter des qualités humaines qu’ils ont su déployer dans l’épreuve, à laquelle ils ont été injustement soumis. » ont déclaré les deux artistes.