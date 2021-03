Alexandre Ruiz , le journaliste de BeIN Sports a démissionné ce lundi 22 mars après avoir passé neuf ans sur la chaîne. L’ancien présentateur du « Club du Dimanche » sur Franceinfo souhaite maintenant se lancer sur Twitch, un service de streaming vidéo en direct. Selon Mediapart, le départ du journaliste sportif intervient après un certain nombre de faits. Le média, évoque ses anciens collègues qui n’apprécieraient pas son comportement vis-à-vis d’eux. Il était pour beaucoup d’entre eux, « cassant, condescendant » et tentait parfois de leur faire perdre pied.

« Il doit vous prendre en duplex à telle heure et vous demande de préparer tel angle. Souvent, il vous fait poireauter et, quand c’est votre tour, il vous pose une question sur un sujet qui n’a rien à voir » raconte un de ses anciens confrères. Alexandre Ruiz aurait également tenu des propos sexistes au sein de la rédaction de BeIN Sport. Alors qu’une journaliste du nom de Vanessa le Moigne devrait recevoir dans son émission BeIN Center , le dirigeant d’un important club français, M Ruiz aurait déclaré ceci : « Pourquoi il veut venir dans son émission ? Il veut la choper ou quoi ? ». La journaliste en question n’ a pas tardé à apprendre ces propos.

“Il a commencé par me dire que s’il avait dit ça, c’est parce qu’il était inquiet pour moi“

Alexandre Ruiz a alors tenté de se justifier auprès d’elle. « Il a commencé par me dire que s’il avait dit ça, c’est parce qu’il était inquiet pour moi. Puis il m’a dit en gros, qu’il fallait qu’on arrête avec nos trucs, qu’on ne pouvait plus rien dire, et il a fini par nier que c’était lui et par mettre la faute sur un autre participant de la réunion (de programmation du Weekend qui s’est tenu en octobre 2020 ) » a raconté Vanessa Le Moigne à Mediapart.

Le journaliste sportif aurait été convoqué par la direction de la chaîne après ces propos sexistes selon la même source. D’après ses confrères, Alexandre Ruiz aurait aussi cherché à « saboter » une émission sur le regretté Diego Maradona, quelques semaines plus tard. Ce comportement, lui aurait valu un avertissement. Depuis, il aurait pris ses distances vis-à-vis du reste de l’équipe avant de finalement déposer le tablier.